Exfisioterapeuta de la Roja recordó duelo ante Brasil: “En cada cambio de vendaje, Gary me decía que el dolor era muy fuerte”

El exfisioterapeuta de la Selección Chilena, José Amador, recordó el histórico encuentro entre “La Roja” y Brasil por los octavos de final del mundial de 2014.

En conversación con LUN, el profesional proveniente de Cuba se refirió a este duelo, en particular a la actuación de Gary Medel, quien ese día usó una venda especial para disputar dicho compromiso. “Sampaoli me dio la tarea de recuperar a Medel. Él confiaba mucho en mi propuesta, es muy exigente, pero un gran ser humano. Luego Gary me entregó toda su confianza en cada orientación que le di. Me impresionó la disciplina con que enfrentó este difícil reto. Es merecido su monumento. Medel es un campeón de la vida“, señaló.

“Había mucho estrés y tensión sabiendo que representaba a un país entero que estaba pendiente de la importancia de Gary en el partido. Yo no soportaba el estrés, quería salir corriendo de la desesperación y pensaba que en cualquier minuto podía levantar la mano y perderíamos un cambio (…) Él soportó mucho dolor. En cada cambio de vendaje, Gary me decía que el dolor era muy fuerte“, afirmó Amador.

Finalmente, el fisioterapeuta se refirió a cierta oportunidad en que lo ligaron a la terapia alternativa y fuera tratado como curandero. “Que me trataran de curandero no me ofendió. Me llenan de orgullo los kinesiólogos que me visitan y escriben dando las gracias por el trabajo realizado“, sentenció.