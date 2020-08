Rafael Olarra: “Muchos me han sacado en cara mi vuelta a Católica”

Durante la curantena y con la falta de fútbol, varias son las revisiones que se hacen de partidos y equipos históricos del fútbol chileno, y uno de ellos es la gran campaña que tuvo Universidad de Chile en la Copa Libertadores del 2010, donde alcanzó la fase de semifinales del torneo continental.

El ex zaguero azul, Rafael Olarra, en conversación con “Los Tenores Puertas Adentro”, recordó aquel plantel el cual para él “fue un equipo muy especial, muy lindo desde su inicio, veníamos de un buen año el 2009 con Markarián de técnico, donde habíamos salido campeones el segundo semestre y ese equipo se mantuvo”.

“Una de las razones de por qué ese equipo llegó a tanto, es porque se mantuvo, sin tener grandes figuras individualmente hablando, alguna que estaba por sobre otra, pero si un equipo que sabía a lo que jugaba y Pelusso le sacó el máximo de partido a la situación defensiva del equipo y el buen momento del medio campo hacía arriba con Montillo y el flaco Olivera”, recordó el ex jugador de la U.

El 2010 fue año de mundial por lo que la Copa Libertadores se vió interrumpida por el torneo de selecciones, algo que para Olarra “de cierta manera claro que influyo, de estar semana a semana jugando Copa Libertadores, ir pasando las etapas sucesivamente y que después de eso venga un mes de parate, porque aparte fue un parate general entonces no tuvimos ni chances de seguir compitiendo, entonces claro que el equipo mostró cierto retroceso en lo que veníamos haciendo”.

Olarra se formó en Audax Italiano, pero su mayor identificación la logró, hasta el día de hoy con Universidad de Chile, lo que en su momento le trajo alguna complicación ya que cuando volvió a Chile de su paso por Independiente, vistió la camiseta de la UC, una situación parecida a la que actualmente vive por ejemplo Carlos Villanueva, tras confirmarse su arribo a Palestino.

“Muchos me han sacado en cara, mi vuelta a Católica en algún momento, y es porque muchas veces no hay la posibilidad en los clubes, no existe el interés y como no te lo pueden decir directamente porque tienes una ligación, porque fuiste algo en el club o generaste algo, queda este como espacio que si te hago una oferta pero no te quiero y si te digo que es muy poca plata vas a decir que es una burla, entonces queda ese espacio que es poco claro que al jugador lo daña”, explicó el ex defensa del Osasuna.

Finalmente y con recordados pasos por la selección chilena, se refirió al panorama del recambio en “La Roja”: “Yo creo que viene complejo, viendo un poco la materia prima que hay, hay que ser claros y enfáticos, va a haber una renovación natural, espontanea de los jugadores normales de Chile, hablo de los laterales izquierdos, de algún volante, de los centrales, pero de nuestros jugadores especiales, hablo de Alexis, hablo de Vidal, hablo de Gary, el mismo Claudio Bravo, eso es lo más complicado de poder reemplazar y que nazca de manera espontánea”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Rafael Olarra en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.