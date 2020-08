Confirman acuerdo total entre Manchester United e Inter de Milán por la permanencia de Alexis Sánchez en Italia

Se venía especulando hace semanas, se intensificaron las negociaciones en las últimas horas y este lunes por la tarde en Europa se volvió realidad.

Finalmente Alexis Sánchez será jugador del Inter de Milán por las próximas tres temporadas tras los “neroazurros” lograr un acuerdo con el Manchester United, dueño del pase del chileno.

Según informó Sky Sport, Inter se hará cargo del total del sueldo de Sánchez durante dichas temporadas, el cual ascenderá a los $7 millones de euros y llegará de forma gratuita al cuadro lombardo.

Con ello, Alexis podrá jugar la UEFA Europa League con el Inter de Milán. Este miércoles se ven las caras ante los españoles del Getafe por los octavos de final del torneo.

