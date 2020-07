Hinchas se rindieron a los pies de la nueva camiseta del FC Barcelona para la próxima temporada

Este viernes, el FC Barcelona presentó oficialmente su nueva indumentaria, la de visita, para la próxima temporada, la que en su mayoría maravilló a los hinchas catalanes y del cuadro culé en el mundo, a diferencia de lo que ocurrió con la camiseta titular.

El conjunto de Arturo Vidal dejó atrás su modelo amarillo con la banda ‘azulgrana’ para sorprender con uno de color negro con detalles dorados, diseño que tiene maravillados a los hinchas españoles y en gran parte del mundo.

Tras la presentación de la indumentaria, las opiniones no se hicieron esperar y en su mayoría fueron a favor y aplaudiendo la camiseta que rememora al plantel del 2011-12. “Buenísima” escribió Cesc Fábregas, exvolante del Barcelona.

Si no me compro la nueva camiseta del Barcelona no voy a nacer

— Viudo de Tony Stark ⎊ (@TaLoquitoVo) July 31, 2020