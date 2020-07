Pablo Milad: “Están en derecho de impugnar lo que quieran, pero el trabajo ya comenzó”

Pablo Milad, nuevo presidente de la ANFP dio una conferencia de prensa en la que analizó la elección donde resultó ganador.

El expresidente de Curicó Unido manifestó su alegría por haber resultado ganador en esta competencia. “Estoy muy contento porque se mantuvo el respaldo inicial. Hubo un trabajo mancomunado, donde todos tuvieron voz y voto. Las elecciones fueron ganadas por votos legítimos. En la cancha, se ganó bien, sin ningún tipo de objeción. Tengo una alegría profunda pero una amargura por este tipo de espectáculo”.

De todas formas, Milad recalcó que si es que llegasen a impugnar, repetiría confiadamente la elección. “Están en derecho de impugnar lo que quieran, pero el trabajo ya comenzó. Vamos a tener una reunión con la Comisión de Retorno al fútbol. Queremos hacer una auditoría para ver en qué condiciones está la ANFP. Si van a impugnar, que impugnen. Si hay que ir a otras elecciones, vamos a otras elecciones. Pero tengo la responsabilidad de asumir un triunfo. Estas pequeñeces impiden canalizar todas las fuerzas que como dirigentes hemos puesto en clubes por hacer crecer el fútbol chileno”.

El exintendente expresó que una de sus principales labores será lograr una unión entre los directivos nacionales. “Yo siempre he tenido muy buena relación con todos los presidentes del fútbol chileno. Ellos se sumarán al trabajo. Yo pienso que hay que lograr una unidad en el fútbol con la tranquilidad que tengo de haber trabajado en equipo y con la cercanía de haber tenido como presidente de Curicó y empresas que he trabajado”.

Por sus vínculos con Sergio Jadue, el curicano descartó tajantemente algún grado de relación con el polémico exdirigente. “Jadue fue presidente por un periodo y medio, donde todos los presidentes tuvimos relación con él porque era muy cercano. Era un dirigente que te llamaba cuando ganaban o para saber cómo estaba el club. Me equivoqué en una fecha de aproximación cuando me comuniqué con él. Los whatsapp que me preguntaron yo dije que sí, pero el correo no lo tengo registrado. Pero el correo no implica nada. Todos tenemos algún conocido que haya hecho un acto delictual y eso no significa que uno sea igual”.

De paso, señaló que tendrá una reunión con Reinaldo Rueda, entrenador de la selección chilena. “Yo nunca he conocido a un seleccionador de Chile. No conozco Juan Pinto Durán y Quilín. Eso tenemos que mejorarlo. Yo quiero y estoy dispuesto a hablar con Reinaldo Rueda. Para hablar de objetivos y planificación. Hay que hacer una logística que establezca un buen funcionamiento”.