Agente de Manuel Pellegrini negó que el DT deje el Betis para irse a China: “Me sorprendió la noticia”

Durante este jueves una radio de España aseguraba que Manuel Pellegrini podría dejar el Betis -tras fichar por el club- e irse a entrenar a China, debido a que le habría llegado una oferta imposible de rechazar.

Sin embargo, el agente del técnico chileno, Jesús Martínez, negó esta información y aseguró que el DT nacional seguirá siendo entrenador del conjunto hispano.

“Me sorprendió la noticia, pero no se quiere ir del Betis. No me ha llegado ninguna oferta de China“, sostuvo en el programa El Chiringuito de España.

“Manuel Pellegrini firmó un contrato, lo conozco hace 25 años y el único equipo que prescindió de sus servicios fue el West Ham, nunca ha sido de los que no cumplen contratos”, cerró de manera tajante.