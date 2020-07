Sifup realiza sus descargos tras carta de Claudio Bravo: “Él no pertenece a nuestro sindicato”

El presidente del Sifup, en conversación con Los Tenores de ADN, se refirió a la carta que envió hace algunos días Claudio Bravo solicitando información detallada sobre el bono retiro, dinero que reciben algunos exintegrantes del sindicato.

Al respecto, comenzó diciendo que “lamentablemente Bravo no tiene la información que tienen sus compañeros. Él no pertenece a nuestro sindicato, sino que al inglés“.

En esa línea, añadió: “Los futbolistas chilenos que juegan en el extranjero no tienen voz ni voto en nuestras asambleas. Que ex futbolistas no sean considerados socios es algo que viene arrastrándose hace 15 o 20 años”.

Respecto a la polémico que ha generado el bono, García sostuvo que “nos reunimos con todas las entidades de ex jugadores. “Jugadores por siempre” tiene algo estructurado, pero el otro grupo nos trata de ladrones y pone recurso de protección. ¿Con quién trabajo?“.

“Espero que los ex jugadores que interpusieron un recurso de protección se incorporen al trabajo con la corporación “Jugadores por siempre”. Este sindicato siempre ha ayudado al que lo necesita”, cerró.