Claudio Núñez sobre Eduardo Vargas: No ha marcado la cantidad de goles que debería llevar

Por Carlos Madariaga

Una de las pocas ligas en América Latina que ha podido reanudarse, pese a la extensión del coronavirus en la zona, es en México. Tierra fecunda para el rendimiento de futbolistas nacionales, como lo comprueba el ex delantero Claudio Núñez, quien la rompió en Tigres.

El “Diablo”, en conversación con Aldo Schiappacasse en los “Tenores Puertas Adentro”, comentó cómo ha sido su experiencia en el país azteca. “Me radiqué acá hace 10 años. Jugué 7 años en Tigres y me fue muy bien. Estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo en radio y televisión.Disfruto mucho lo que hago, mi familia está muy contenta en la ciudad, nos tratan muy bien. No estoy arrepentido de venirme a Monterrey, fue lo mejor que pudimos hacer”.

De todas formas, pese a las comodidades, la pandemia del Covid-19 genera temor en Núñez. “Monterrey ha estado un poquito mal. Los contagios van en aumento y a pesar de eso, hace un mes se reactivó todo. Está todo abierto hasta un cierto horario, pero están abiertos los restaurantes, malls. Todo por la economía, obviamente, pero en cuanto a los contagios la intensidad no ha bajado. Tratamos de cuidarnos lo que más podemos. No sabemos cuándo va a terminar esto”.

El oriundo de Valparaíso encontró su lugar en el mundo en Monterrey, donde además es comentarista deportivo. Por lo mismo, su opinión es más que válida para analizar el presente de Eduardo Vargas. “Tuve la fortuna de que me fue muy bien en los clásicos y marqué ocho goles. Vargas marcó un gol muy importante en una final a Monterrey.Lo conozco, sé lo que significa para la selección, la cantidad de goles que ha marcado es increíble. Es un futbolista que lo hace muy bien pero acá en Tigres le ha faltado un poco”, comenzó diciendo.

“En los torneos anteriores no se ha consagrado como titular, muchos partidos ha quedado fuera. No ha marcado la cantidad de goles que nosotros creemos que debería llevar para la calidad de jugador que es. Lo hizo muy bien ante Necaxa, anotó y esperamos que siga así, que se gane ese puesto porque Tigres tiene un gran plantel. Ojalá este sea su torneo”, analizó Núñez.

El ex delantero aseguró que el fútbol está más presente en su vida por la reanudación del torneo mexicano desde la semana pasada. “El torneo no se va a cancelar pese a que antes que se iniciar hubieron muchos contagios de futbolistas. Cambiaron los partidos tres o cuatro días después y la liga no paró. Lo económico está por sobre cualquier cosa. Hay partidos de jueves a lunes”.

Finalmente, Núñez manifestó su deseo de que el cameponato pueda seguir con normalidad.”Se pudo jugar la primera fecha, con partidos muy interesantes, muchos goles. Y seguramente va a continuar como se estipuló. Esperemos que no haya más contagios para que la liga se juegue como ya comenzó“, sentenció el ex jugador formado en Santiago Wanderers.