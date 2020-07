Ministra del Deporte propone que se ocupen un par de estadios por región para el retorno del torneo

Los equipos de Primera División y Primera B están entrenando a la espera que se confirme la fecha de retorno al campeonato, que tentativamente sería a mediados de agosto.

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció algunas condiciones que tendrán que analizar junto a la ANFP para cuando vuelva la competencia.

La Secretaria de Estado comenzó ejemplificando con algunas medidas que ya han tomado ad portas del reinicio del campeonato. “Esta semana el fútbol profesional cumple tres semanas de entrenamiento, nosotros llevamos casi cuatro meses trabajando con la ANFP en los protocolos que no solamente preparan mirando la competencia, sino que abordan la competencia misma. Primero los entrenamientos con las cuatro fases, luego están los protocolos para las concentraciones, los desplazamientos y el torneo en sí mismo”.

La Ministra del Deporte fue enfática en poner una condición con respecto a las localías que tendrá que analizar la ANFP. “Hoy pensar que en todos los recintos del fútbol donde siempre han sido locales pueda realizarse el campeonato yo creo que no corresponde, deberían ubicar un par de recintos por regiones, donde pudiesen ocuparlos todos los clubes y en esos encargarse que tengan todos los protocolos de sanitización”, comenzó diciendo.

“Son pequeñas cosas que van a permitir que, cuando se aborde un permiso durante la pandemia para la competencia, sea más viable. Porque hay que pensar que son 33 estadios más los centros de entrenamiento que cada club tiene. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo”, afirmó Pérez.

Finalmente, la Secretaria de Estado aseguró que no se puede dar una fecha concreta para el retorno del campeonato. “¿Qué es lo que falta? Que se cumplan las semanas de entrenamientos, para eso estamos hablando de la segunda quincena de agosto y luego hay que ver cómo estamos con respecto a la pandemia. No pongo fecha, yo les he dicho que hagamos bien la pega. Hay que ver cómo está la situación de la pandemia, porque si vuelve la competencia hay que analizarlo con el Ministerio de Salud”, sentenció.

Este anuncio se entregó en la actividad desarrollada en el Parque Bicentenario de Vitacura, donde la Ministra entregó recomendaciones para practicar deporte en comunas que estén en la fase 2.

En la instancia también estuvieron el Alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba y la Secretaria Ejecutiva del Programa Elige Vivir Sano, Daniela Godoy.