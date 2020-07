Hija de Mirko Jozic lucha contra un cáncer de mama

La hija de Mirko Jozic, Lana, se encuentra pasando por un complicado momento de salud, ya que hace un tiempo está batallando contra un cáncer de mama que se diagnosticaron.

Sin embargo, la joven aseguró en conversación con LUN que se encuentra bien de ánimo y reveló cómo fue que le contó a su progenitor que tenía esta enfermedad.

“Fui fui a la costa y se lo conté en persona. Fue super fuerte para él, pero después de una hora, como vio que le levé todo para que viera que no le mentía, sobre que esto era tratable, y entendió que no era lo peor que me pudo pasar”, sostuvo.

Tras ello, contó que Mirko ahora se encuentra más tranquilo y que incluso la bromeó con actores antiguos que no tienen pelo.

Finalmente, Lana reveló por qué se atrevió a contar su experiencia en público: “Deben hablarse en el colegio, educar a las niñas que hay un problema global y que cuando cumplas 20, sola tienes que hacerte el examen. Lo que yo quiero es que las mujeres cambien y desde chicas enseñar a nuestras hijas”.