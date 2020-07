ANFP planteó la idea de retomar el Torneo Nacional aún estando en cuarentena

Con casi 350 mil contagiados y 9.240 víctimas fatales confirmadas, la pandemia del Covid-19 no da tregua en nuestro país, pese a que las cifras han ido con una clara tendencia a la baja en las últimas semanas. Aquello permitió el regreso a los entrenamientos de los clubes del fútbol chileno.

Por lo mismo y teniendo como base argumentativa aquello, es que en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) creen que están las condiciones para poder retomar el Torneo Nacional dentro de las próximas semanas, teniendo en cuenta que 21 de los 33 estadios que albergan el campeonato, están fuera de zonas de cuarentena.

“Puede que sean mucho menos de 21 comunas, pero también su hubo autorización para entrenar en comunas con cuarentena ¿Por qué no para jugar sin público?“, explicó una fuente de la Asociación a El Mercurio.

La idea del ente rector es que la actividad se pueda retomar a fines de agosto o principios de septiembre, algo que por el momento descartan en el Ministerio de Salud apelando al plan “Paso a Paso” que recién permite reuniones de hasta 50 personas en la fase 4

Misma cautela que tienen en el Ministerio del Deporte “aún no hay una fecha para volver a jugar. Mientras no esté, no podemos saber qué condiciones habrá”, indicaron.