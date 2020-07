La tajante respuesta de Carlos Tevez sobre la vuelta al fútbol: “No es momento, hay gente que se está muriendo”

Una radical opinión tuvo el futbolista argentino Carlos Tevez sobre la vuelta al fútbol en Sudamérica en medio de la pandemia por coronavirus.

Al respecto, el ariete indicó que “tengo mi opinión, hay mucha presión de todos lados. El fútbol tiene muchos negocios, pero habiendo gente enferma y muriendo es difícil. Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver, hay gente que se está muriendo“.

Respecto a la decisión de disputar la Copa Libertadores, agregó: “Con las empresas y negocios del fútbol no me puedo meter. Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, la fecha de la Conmebol se cambia“.

Finalmente, Tevez sostuvo que “el club y la AFA saben que no podemos quemar etapas. No me preocupa eso, sino que la gente esté sana, que esto pase rápido y que vuelva a la normalidad. No me preocupa que la Conmebol ponga fecha, es tentativa. Si no volvemos a entrenar va a ser difícil que juguemos”.