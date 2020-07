ENTREVISTA | José Yuraszeck y administración de Carlos Heller: Fue un desastre

Tras los cambios en la cabeza de Azul Azul con la llegada de Cristián Aubert a la presidencia, se termina el período en que Carlos Heller controló los destinos del club, sumado a José Luis Navarrete en el último año. De inmediato surgieron reacciones en relación a los nuevos destinos de la U.

En conversación con ADN Deportes, José Yuraszeck, ex presidente de la institución entre los años 2012 y 2014, resaltó la llegada del ex gerente general como nuevo timonel y no tuvo piedad en evaluar la gestión en estos seis años de su sucesor.

¿Qué opinión le merece la llegada de Cristián Aubert a la presidencia de Azul Azul?

“La llegada de Cristián Aubert a la U es una gran noticia porque es una gran persona, profesional muy capaz y sobre todo sabe organizar a los grupos de trabajo, los gerentes. Sabe relacionarse muy bien con los jugadores, es directo, claro y cercano, pero muy firme”.

¿Podrá cambiar la administración de Azul Azul con Aubert o se mantendrá la línea?

“Espero que cambie la administración de Azul Azul, porque la verdad los últimos seis años de Heller a la cabeza han sido un verdadero desastre. A la U no le ha ido bien, le ha ido mal, han contrato muchos jugadores, muchos de ellos muy malos. No ha habido un proyecto que mire hacia el futuro y pienso que Cristian (Aubert) va a dar un contexto de un proyecto de futuro y eso me parece muy bien”.

¿Cuáles cree usted que fueron los principales errores de Carlos Heller?

“El balance es francamente malo. Sus principales errores fueron que actuó sin armar equipo, muy voluntarista, muy personalista y los resultados así lo reflejan, muy malos resultados, estuvimos a punto de irnos al descenso. Creo que la política de contratación de jugadores nunca fue clara, nunca fue buena y contrataron muchos jugadores, muchos de ellos malos. Pienso también que el directorio que se conformó cuando él llegó era un grupo de muchos cercanos a él y que no le hacían el peso. Nunca logró armar un equipo con contrapesos, en el fútbol para dirigirlo, dado que no es una ciencia exacta, se necesitan más opiniones que la de uno, compartir opiniones, escuchar a la gente, eso aparentemente, nunca lo hizo”.

Aubert comentó que le gustaría retomar el proyecto estadio, ¿Lo ve factible o es mejor no revivirlo?

“A todo dirigente de la U le encantaría darles un estadio a los hinchas, un estadio que sea azul azul y creo que no es fácil. Muchos lo intentamos, pero hoy día nadie quiere un estadio cerca de sus casas por las aglomeraciones. Espero que Cristián logre dar vuelta la tuerca en esto, pero si no, bueno seguiremos jugando en el Estadio Nacional que es la casa de hoy de la U y si no fuera por la U, estaría siempre vacío”.

¿Por qué ha costado tanto recuperar los éxitos deportivos, más allá de los económico?

“Cuando no se planifica en corto, mediano y largo plazo es muy difícil obtener resultados. Cuando administramos Azul Azul nos propusimos armar equipos de largo aliento y así fuimos contratando jugadores jóvenes que daban resultados, por cierto, nos equivocamos en algunas contrataciones, pero en la mayoría no nos equivocamos. Trajimos a Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Eugenio Mena, en fin, todos jugadores que fueron la base de la selección nacional que ganaron las dos Copas Américas”.

¿Ha estado al tanto que Carlos Heller querría vender su paquete de acciones? ¿Sabe algo y cree que pueda ocurrir?

“Solo lo he leído a través de la prensa que estarían a la venta, no tengo certeza. Lo que sí tengo claro es que si vende perderá mucha plata, ya que él compró más caro de lo que estaría vendiendo. Pero eso no es importante, lo más grave es que deja a la U con una deuda gigantesca, algo así como 15 millones de dólares. Cuando él recibió a la U, él tenia plata en caja y mucha, creo que esta tremendamente mala administración va a costar mucho sacarla. Espero que Cristián Aubert con su capacidad administrativa, comercial y futbolística logre armar un equipo y logre administrar al club con tal de forma de salir del lugar en que ha estado el último tiempo”.

¿Cómo vivió la posibilidad de descender el año 2019?

“A los hinchas de la U no se nos va a olvidar el año 2019, la pasamos muy mal, hubo una posibilidad real de irse al descenso, a Dios gracias no ocurrió. Eso no es cosa del azar, eso es producto de malas políticas de largo tiempo que se llevaron en el club. Espero que nunca más vuelva a ocurrir esto, que la U nunca más esté peleando abajo, la U solo debe pelear arriba”.

¿Qué opinión le merece que Johnny Herrera no continuó en el club? ¿Cómo hubiese manejado usted la situación?

“Johnny es un gran jugador y una mucho mejor persona, lo que pasó con él es muy lamentable, creo que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Solo una anécdota, cuando yo era presidente de la Comisión Fútbol a Johnny le llegó una oferta de River Plate de Argentina y recién se había ido Eduardo Vargas, me junté con él y le dije “No te puedes ir” y que no podíamos desarmar el equipo y entendió. Conversamos a puertas cerradas, no por la prensa y llegamos a un acuerdo. A los jugadores sobre todo a los ídolos hay que cuidarlos y hay que conversar con ellos, pero no hay que mandarles recados por la prensa”.

¿Volvería a Azul Azul?

“Nunca segundas partes fueran buenas, como dice el refrán. La verdad es que no, no he pensado en volver a la U y la razón es muy sencilla. Estuve casi seis años con un equipo en que estaba Federico Valdés, el mismo Cristián Aubert y en ese período administramos el equipo de una forma muy profesional y logramos cinco campeonatos, la Copa Sudamericana, dos semifinales de Copa Libertadores de América, una Copa Chile, construimos el Centro Deportivo Azul, dejamos al club con una posición financiera sólida y con series inferiores sacando jugadores todos los años. Fue un proceso precioso, pero la verdad es que prefiero seguir siendo hincha, como lo soy desde hace más de sesenta años”.