Arthur se declaró en rebeldía: viajó a Brasil y no se presentó a exámenes que realizó el Barcelona

Una gran sorpresa se llevó el Barcelona durante este lunes, luego que el brasileño Arthur viajara sin permiso a Brasil y no se presentara a las instalaciones del club a realizarse exámenes de Covid-19.

Al respecto desde el medio Sport de Cataluña sostienen que “Arthur Melo ha decidido unilateralmente que su etapa en el Barça ha acabado y no tiene intención alguna de volver a la disciplina del club blaugrana en lo que resta de temporada. El futbolista brasileño, ya traspasado a la Juventus para la próxima temporada, comunicó sus intenciones al Barça en las últimas horas y hoy mismo ha cumplido su amenaza al no presentarse a los test de coronavirus programados por la plantilla. Arthur no tenía ningún permiso del Barça, por lo que el club considera que se ha declarado en rebeldía y que está incumpliendo su contrato”.

En esa línea, añaden: “El futbolista brasileño aprovechó los días de descanso que dio Quique Setién tras acabar la Liga para marcharse a Ibiza a pasar unos días de vacaciones y, posteriormente, habría viajado hacia Brasil, lugar en el que comunicó vía telefónica sus intenciones al Barça.

Finalmente, sostienen que “el club le advirtió que tenía contrato hasta la finalización de la Champions y que su conducta podría acarrear sanciones graves. El jugador parece que está dispuesto a asumir las consecuencias y no piensa, por ahora, incorporarse por lo que sería baja para la Champions de forma definitiva. El Barça le ha pedido que se incorpore de forma inmediata sino se le abrirá un expediente”.