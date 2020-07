Walter Montillo y su fallida vuelta a la U en 2017: Se me faltó mucho el respeto

Universidad de Chile retornó a los entrenamientos y una de sus principales figuras, el experimentado enganche, Walter Montillo, expresó que hubo una posibilidad en 2017 de volver al club.

En dicha instancia fue descartado por el gerente deportivo, Ronald Fuentes, aludiendo a la avanzada edad de “La ardilla”, que actualmente tiene 36 años.

Montillo, en conversación con el programa “Pelota Parada”, confesó que se sintió pasado a llevar en ese momento por la dirigencia azul. “Se me ha faltado mucho el respeto. Que venga una persona ‘X’, que yo no conozco y me diga que estoy viejo y que ya no estoy para jugar, lo siento como una falta de respeto muy grande para mí. Dejé una huella, siempre con mucho profesionalismo y con el perfil bajo. No me gusta salir en los medios ni matar a nadie públicamente. Me sentí mal de que la gente dijera que ya no estoy para jugar’”.

El mediocampista también dijo que actualmente está contento en el cuadro “laico” y agradeció la gestión de Hernán Caputto. “Ahora me llaman y me piden que me quede un año más. Si no se dio mi vuelta antes se lo perdieron. Le agradezco mucho a Caputto que fue quien reinició la gestión. Estoy muy feliz con esta camiseta nuevamente”.

Walter Montillo salió campeón en 2009 con “La U”, jugando de gran manera. y que le permitiría dar un salto internacional e incluso llegar a vestir la camiseta de la selección argentina.