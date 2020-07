Jugadores de Primera B y Segunda División Profesional opinaron sobre el retiro del 10% de las AFP

El escenario de poder retirar el 10% de sus fondos en las AFP ha generado un debate en el mundo deportivo, donde el respaldo es mayoritario en Primera B y Segunda Profesional.

Los protagonistas usarán el dinero para cubrir deudas,emergencias, inversiones y ahorros; mientras que otros no tocarán sus fondos. ADN Deportes conversó con distintos futbolistas nacionales para saber sus intenciones.

Por ejemplo el defensor de Deportes Valdivia Mario Parra, que aseguró que servirá para ayudar en las casas. “Si se llega a dar es una buena posibilidad para el presente de cada uno. La gente piensa que el futbolista gana mucha plata y la cosa no es así. Lo sacaría para inversiones a futuro”.

Mismo pensamiento tiene el portero de San Marcos de Arica, Nery Veloso. “Lo voy a retirar, es mi plata, yo vivo el día a día y nadie me asegura un estabilidad económica. Voy a ahorrar esa platita”.

Distinta es el pensamiento del defensor de Barnechea, Francisco Tapia, quien mantendrá sus fondos. “Yo no voy a retirar mi plata, no tengo un gran monto y tampoco estoy en situación de suma urgencia. Voy a ser precavido y mantendré mis fondos para lo que venga cuando sea más viejo”.

En la Segunda División Profesional, con realidad muy diferentes a Primera B, todos están de acuerdo con la entrega del 10% de la AFP.

Para el golero de Deportes Vallenar, Carlos Julio, varios podrán reforzar sus ingresos con estos fondos. “Muchos en la categoría harán uso de sus dinero, que nos ayudarán a paliar lo que hemos vivido en esta pandemia, tras la suspensión de los contratos y en algunos casos tener que conseguirnos dinero para vivir mes a mes”.

Ayudar a sus padres,es lo que tiene en mente el jugador de Deportes Colina, Jorge Muñoz. “Si se aprueba la ley, saco todos mis fondos y se los doy a mis padres, para que puedan pagar todas sus deudas, ya que hemos tenido problemas con sus trabajos y los ayudaría harto”.

Uno que pone en duda la posibilidad de retirar su dinero , pero si apoya la aprobación, es el volante de Arturo Fernández Vial, Kevin Flores. “Lo estoy analizando, no me he visto afectado y no se si en este momento sea tan necesario. Si lo llego a sacar, lo usaría para una pequeña inversión”.