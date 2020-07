Histórico ex jugador de Cobreloa: “No me alcanzaba ni para comprar la leña”

Ya son varias las figuras del fútbol chileno que han protagonizado un capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro” pero en esta oportunidad un histórico jugador uruguayo, recordado por su paso en Cobreloa, fue quien conversó con Aldo Schiappacasse.

Se trata del ex delantero Washington Olivera, quién acumulo varias experiencias en clubes chilenos y que actualmente vive en Osorno, donde le ha golpeado muy fuerte en lo económico durante la pandemia ya que, “hemos pasado tiempos bastantes difíciles, a mi se me cortó el trabajo, específicamente mi escuela de fútbol, también medio horario en la tienda y no estoy yendo hace más de un mes, he tenido, como todas las personas, problemas económicos”.

“A mi sólo me aporta el Estado, una pensión de 120 mil pesos y yo pago arriendo y no me alcanzaba ni para comprar la leña y me vi angustiado, me bajoneé y entonces yo creo que sembré un poco y recibí la alegría de tantos hinchas que me ayudaron y me están ayudando a salir adelante y espero que las demás personas que han pasado por la misma situación o peores que la mía, porque han perdido a seres queridos, hoy agradezco a Dios que me da la salud y agradezco a todas las personas esas de corazón”, agregó Olivera.

El recordado “Trapo” Olivera, recordó sus inicios en el fútbol, cuando cerca de 1974, vestía la camiseta del Montevideo Wanderers y fue bautizado con su popular apodo: “Eran los tiempos flacos, faltaba plata y yo lo tenía toda la semana lleno de barro y me puse y cuando salí ese día estaba un poquito de sol y cuando salgo Rubén Román, un arquero que estaba con nosotros le dijo a los muchachos ‘pero mirá lo que parece este un trapo sucio’ y me empezaron a decir trapo sucio, menos mal que lo de sucio salió y me quedé con lo de trapo”.

En 1980 llegó a O’Higgins de Rancagua, su primer equipo en nuestro país, donde anotó muchos goles y por consecuencia también las ofertas de los clubes grandes de Chile, según recuerda el artillero, “creo a mi entender que hice una gran campaña, me mostré aquí en Chile y al terminó de mi contrato, apareció Colo Colo, apareció la Chile, apareció Católica y yo veía que Colo Colo y la Chile en esos momentos estaba muy des financiados, Católica me ofrecía muy poco, no me podía pagar lo que yo pedía por mi pase y de repente apareció un caballero, dirigente de Cobreloa, don Sergio Stoppel, que en cinco minutos me convenció”.

Precisamente en Cobreloa es donde más marcó su carrera como jugador, ya que en 1981, el elenco minero consiguió dos triunfos históricos ante Nacional y Peñarol en tierras charrúas, con Olivera como protagonista: “Hacerle un gol a Nacional, me trae mucha nostalgia y mucha alegría porque yo después de que me fui de Nacional y pasé a Montevideo Wanderers yo ahí empecé a ser profesional porque dije no hay colores para mí, el club que me pague lo voy a defender como el último”.

“La alegría enorme de ese gol a Nacional y después a los 3 o 4 días tener la fortuna de patear un tiro libre, ya estaba terminado el partido y todo el mundo quería patear y yo dije, no pateo yo y dijeron tírala afuera y cuando el juez pitó vi que la barrera estaba mal ubicada y patié al arco y por suerte dio un bote y agarró como un efecto y se le fue contra un palo a Fernando Alves y esa fue una alegría enorme para mi y creo que para el fútbol chileno porque nunca nadie y no sé si después pasó que le hayan ganado a los dos equipos grandes de Uruguay en el correr de 5 días”, recordó el ex jugador de Provincial Osorno, Everton, entre otros.

Pero en Cobreloa no sólo dejó una marca como jugador, sino que también fue parte del equipo de formación en la cual tuvo entre sus filas a nombres como el de Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, entre otros. El ex atacante uruguayo recordó que, “yo no saqué uno, saqué como nueve jugadores para el plantel superior y no cuajaba la cosa, y dije yo, me está echando y yo me voy a la mierda, hay gente que en Cobreloa no sabía nada de fútbol, eran mineros, ingenieros y asumían una postura dentro de una institución, pero de fútbol eran cero, yo me podré equivocar pero ellos de fútbol no sabían nada”.

“Yo creo que con la décima parte de lo que vendieron a Eduardo Vargas, a la Chile creo que fue en 5 millones de dólares, con la décima parte de eso me habrían pagado tres o cuatro años y yo podría haber seguido formando gente en el norte grande”, sentenció Olivera quién ahora vive junto a su esposa en el sur de nuestro país.

Revive la entrevista completa de Washington Olivera con Aldo Schiappacasse en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.