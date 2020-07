Secretario de Peñarol y Copa Libertadores: La situación de Sudamérica tira por el piso jugar en las fechas estipuladas

El fútbol sudamericano se ha visto ampliamente afectado por el Covid-19 con la suspensión de tornes locales y también de competencias internacionales.

Por ejemplo, la Copa Libertadores ha sido una de las que más ha sufrido, pese a que hace pocos días se entregó el calendario para una eventual reanudación en septiembre.

Sin embargo, Evaristo González, secretario general de Peñarol (rival de Colo-Colo en el torneo) conversó con ADN y aseguró que no están conformes con esta nueva calendarización. “No estamos de acuerdo, no es una posición correcta. Con el mayor de los respetos a la Conmebol, la situación sanitaria en nuestro continente se aleja completamente a la realidad que plantean con una fecha del 15 de septiembre”.

De hecho, el directivo aseguró que el contexto de múltiples países no da para poder jugar compromisos con clubes extranjeros. “La situación que se encuentra Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina tira por el piso toda posibilidad de llevar a esa fecha a niveles sanitarios. Me pareció de pésimo timing el poner fechas de Copa Libertadores siendo que estaba enterrando al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol por el coronavirus entonces tiene una contradicción y una falta de sensibilidad que me sorprende. Nosotros vamos acatar las medidas sanitaria que dicte el Gobierno, somos formales en eso, lo que diga el Gobierno es lo que vamos hacer”.

Sobre la postura directa de Peñarol, González reiteró que no expondrán a nadie a sufrir eventuales contagios. “No vamos a poner el riesgo al plantel, a los funcionarios ni a la población en general y acá insisto el que manda en Uruguay es el Presidente de la República. No discutimos el tema, no se nos pasa por la cabeza hacer algo que el Gobierno no esté de acuerdo”.

Lo que sí plantea como solución es la chance de poder jugar el torneo en una modalidad de sede única. “Ese punto si lo aprobamos, pero no porque sea en Uruguay, puede ser en otro lado. Ir todos a un lugar en que coincidimos con el examen que estamos todos bien, de qué su vez se hace una cuarentena y después durante 40 días se jueguen todos los partidos me parece mucho más lógico que estar poniendo en riesgo continuamente un personal entero subiendo aviones y yendo a países complicados”.