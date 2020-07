Hans Martínez por aniversario del tercer lugar en Mundial Sub 20: “Podríamos haber conseguido algo más”

Hans Martínez, figura de la selección chilena sub 20 que sacó el tercer lugar en el Mundial de la categoría conversó sobre dicho logro en “Los Tenores”.

En conversación con ADN Deportes, el zaguero aún se emociona al ver las imágenes. “Es una linda experiencia. Muy buena etapa que nos tocó vivir. Una experiencia deportiva bastante buena. Como equipo podríamos haber conseguido algo más, pero un tercer lugar para Chile en un mundial es algo importante”.

El exUniversidad Católica aseguró que el equipo tenía mucho ímpetu para lograr algo importate. “La mentalidad que teníamos como grupo era de ganar sin importar quien estuviese al frente. Daba lo mismo si era Brasil o Argentina. Podríamos haber sido campeones por la jerarquía que mostrábamos en ese momento”.

Por la recordada semifinal ante Argentina donde el equipo chileno se vio muy mal, Martínez asegura que se trató de entrar a la cancha con una mentalidad de querer pasar por arriba. “Había un deseo de querer ir más firme porque es el equipo que quieres derrotar siempre. Queríamos demostrar más cosas en vez de hacer el fútbol normal que deberíamos hacer. Lamentablemente eso pasó con Argentina. Muchos entraron con esa mentalidad de querer pasar por encima y fue un grave error”.

Consultado sobre su carrera y por qué no tuvo el éxito que pretendía, Martínez contó en detalle cómo se gestó su única salida al fútbol extranjero. “Católica no dejaba partir pese a que llegaron muchas ofertas. El sueño de todos es jugar donde lo están haciendo los mejores. Fue frustrante no haber conseguido ese paso. Pero después empiezo a tomar malas decisiones, me sacan a préstamo seis meses al Almería en Europa. Tenía que llegar a jugar obligadamente. Cuando me voy, me voy lesionado. Las lesiones me terminaron por arruinar ese paso que tuve en el momento”.

Por el retiro del 10% de la AFP, el jugador de Lautaro de Buín señaló que tiene que aprobarse por la gente. “Hay mucha gente que lo necesita. La gente lo está pasando mal desde antes, es algo de la gente y ellos deberían usarlo como estimen conveniente”.