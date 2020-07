Cristóbal Campos, joven portero de Universidad de Chile: Johnny Herrera es el mejor arquero del país

Con tan solo 20 años, Cristóbal Campos Véliz ya puede decir que fue el dueño del arco de la Universidad de Chile en un partido internacional. Si bien fue derrota, su cometido fue bastante correcto.

En conversación a través del Facebook Live de ADN con Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, el golero recordó aquel partido en el Beira Rio ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores de América.

“Me tomé de la mejor forma jugar en Brasil. Lo único que uno quiere es jugar por la U y me pilló bien parado. Eso es lo que tengo en mente, trabajar, trabajar y trabajar. Tenía el respaldo de todos, ttenía ansiedad, por entrar al estadio e ir a calentar.”, dijo Campos Véliz.

Aunque fue enfático en reconocer que estuvo lejos de sentirse contento producto del resultado, “No me sentí lo feliz que me hubiese gustado, pero estar con mis compañeros, jugar y vivir eso me llega al corazón profundamente”, rememoró.

No obstante, tuvo palabras para su gran referente, amigo y consejero, Johnny Herrera. Campos Véliz contó la estrecha relación que hasta el día de hoy mantiene con el actual entretubos de Everton, quien incluso dijo verse reflejado en el joven arquero azul. “Agradecido de Johnny, hasta el día de hoy mantenemos el contacto, me aconseja. Es lindo que te lo diga el mejor arquero de Chile, el que veías cuando eras pequeño, que querías compartir a su lado y aun mantenemos una conversación, cada vez que Johnny me escribe es motivante”, enfatizó.

El oriundo de Lonquén añadió que “el caso de Johnny fue especial, consiguió cosas a temprana edad y eso trato de tomarlo como ejemplo con mi personalidad”.

También tuvo espacio para hablar de los sueños que tiene en el fútbol y de manera muy aterrizada los dio a conocer. Además, que, en ningún caso, estar en la U es una presión ya que “soy de casa. Desde pequeño vas jugando todo lo que son los clásicos y te van inculcando lo que es la U. Somos ganadores, el más grande de Chile y eso hay que demostrarlo”, señaló.

“Voy paso a paso, me gusta vivir el presente. Trabajar para ser el arquero titular de la U, antes que termine el año quiero sumar minutos. Cuando me toque no la quiero soltar más. Hay que demostrar y ganarse el puesto. Lo demás va llegando solito. Si aprovecho las oportunidades, lo otro llegará”, sentenció Campos Véliz.

Finalmente, tuvo palabras para lo que es su otra pasión, los animales, los cuatro caballos que tiene junto a su familia, quienes han sido fundamental para llevar su carrera. Además de los videojuegos.