“Deportes con Historia”: la saga de éxitos y fracasos del Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa

Con una versión “bielsizada” de “Rapsodia bohemia” de Queen, que fue lanzada antes del regreso del Leeds United a la primera división del fútbol inglés luego de 16 años, partió un nuevo capítulo de “Deportes con Historia”, columna deportiva de Ciudadano ADN a cargo de Cristián Arcos, quien revisó los hitos, la tradición y la importancia del cuadro fundado en 1919.

Se trata de un equipo “de larguísima tradición en el fútbol inglés, que supo conocer los momentos más gloriosos y las zonas más oscuras”. Para hacer un paralelo con el fútbol nacional, Arcos pensó en Santiago Wanderers, “un equipo con mucha tradición, muy popular, y que también sabe de esas zonas”.

Porque el Leeds fue campeón de la primera división en las temporadas 1968-1869, 1973-1974 y 1991-1992. Precisamente a mediados de los 70 tuvo su periodo de gran gloria, cuando era considerado el equipo más importante, que más jugadores entregaba a la Selección Inglesa y era conocido como Dirty Leeds: “un equipo muy físico y sucio para jugar”.

Los dos primeros campeonatos estuvieron a cargo del entrenador Don Revie, figura clave en la historia del equipo, y que hasta hoy ocupa la única estatua fuera del estadio institucional. Luego de estos logros, Revie pasó a la selección inglesa, por lo que el Leeds contrata a Brian Clough, controvertido entrenador del Derby County, justamente el equipo que acaba de perder a manos de los dirigidos por Bielsa.

“Es como que el Barcelona contratara al técnico del Real Madrid”. Sin embargo, Clough dura tan solo 44 días a cargo del Leeds. “Los jugadores le hicieron la vida imposible, porque eran regalones del técnico anterior”. La historia está contada en detalle en la cinta “The Damned United”. “Fue el único fracaso de un entrenador que siempre le fue bien, y los malos son los jugadores del Leeds”.

En 1991, los Leeds tienen su revancha bajo las órdenes de Howard Wilkinson, quien fue el último técnico inglés en ser campeón en Inglaterra. Después de ese campeonato, todos los entrenadores ganadores han sido extranjeros, incluido el chileno Manuel Pellegrini con el Manchester City. El último soplo de gloria de los Leeds fue clasificar para la Champions League a comienzos de los 2000. Luego de eso, lo que viene es un “descalabro económico gigantesco” que los lleva incluso a hacer un comodato con el estadio.

Ahora, “dicen que para renovarle a Bielsa le estarían ofreciendo 10 millones de dólares anuales. Vamos a ver si sigue, yo esperaría para ver si continúa”, ya que un millonario italiano compró el equipo en 2018, por lo que se espera que “le va a llegar mucha plata”. Mientras el rosarino, contó Arcos, “vive en un pueblito cercano, a medio camino entre Leeds y el lugar de entrenamiento. a veces se va en bicicleta. Tiene una cosa de Rosario, le gusta esto de una ciudad que no es la gran ciudad”.

“Pasa esto con Bielsa, que despierta muchas críticas pero también adhesiones. Hay gente que empieza a seguir los equipos de Bielsa, no pasa tanto eso de seguir dependiendo del entrenador. No pasa lo mismo con Sampaoli, uno no veía los partidos del Sevilla”, reflexionó Arcos sobre un director técnico que hoy se proyecta de igual a igual con figuras como Jürgen Klopp, Pep Guardiola y José Mourinho, “todos muy distintos”. Sin embargo, el tenor escritor insistió en que “si el Leeds quiere resultados, hay que meterle mano y presupuestos. La Premier League es distinta”.

En una eventual nueva estructura del equipo de Bielsa, hay “rumores de que podrían haber chilenos, nada concreto”. Por ahora, los únicos compatriotas que trabajan con el entrenador son Diego Reyes, ayudante técnico, quien “llegó un día pidiendo trabajo a Pinto Durán, Bielsa lo mandó a ver unos videos y así partió”, y Gabriel Aravena, “Cachureo”, amigo del alma del rosarino, que “hace un poquito de todo”, y que debe su apodo a que “un día empiezan a limpiar una oficina y dice ‘no, si está llena de cachureos’ y a Bielsa le da mucha risa la palabra”.

Para Arcos, sigue siendo muy llamativo el fenómeno que genera Bielsa de provocar adhesión a los equipos donde esté, aunque no tengan renombre mundial. “No hay ninguna conexión entre Chile y Leeds. Pero todavía habemos viudos de Bielsa”.

25 años sin Raimundo Tupper

Este capítulo de “Deportes con Historia” no podía terminar sin recordar que, hace exactamente 25 años atrás, fue un día trágico para Universidad Católica y para el fútbol chileno en general. “No hay dos voces sobre Raimundo Tupper. No se trata de subirlo a un altar tras su muerte. Siempre lo dijeron en vida”, comentó Arcos a propósito de que el 20 de julio de 1995, la figura del club cruzado fallece por decisión propia a los 26 años, en un hotel de Costa Rica.

Se trata de “un tipo con un legado que se mantiene”, y que destacó desde 1987, formando una dupla de ataque con Luka Tudor. Su memoria, para el columnista, “pone en relieve algo que muchas veces no se habla: la depresión en un futbolista de alto rendimiento como una enfermedad que te come el alma y que necesita tratamiento”.

Tupper era “consciente de que venía de un hogar privilegiado en lo económico y en lo valórico. Podría haber hecho un montón de cosas pero jugó al fútbol, y decidió irse rápido porque este mundo no le daba las respuestas que buscó”. Se trataba de un futbolista con “gustos muy distintos a la mayoría de los jugadores, un lector voraz, y con opinión política en los años 80”: cuando la dirigencia de Universidad Católica les pide a sus jugadores no manifestarse con miras al plebiscito, él se niega y se inscribe para votar por el No, insistiendo en que su opción política y valórica era “lo que aprendió en su colegio y en su hogar”.