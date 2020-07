Rodrigo Goldberg: Hablé con algunos jugadores y lo único que quieren es que sea jueves para entrenar

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció que se aprobó el permiso único colectivo para que vuelvan a entrenar los deportistas de alto rendimiento y los equipos de fútbol de Primera División A y Primera B que estén en zonas con cuarentena.

Este jueves entre los clubes que deberían volver a las prácticas está el plantel de Universidad de Chile que estará regido por un riguroso protocolo para evitar contagios de coronavirus.

El Director de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, en conversación con Los Tenores, comentó cómo se han preparado para el retorno a los trabajos presenciales. “Nosotros tuvimos que hacer un trabajo hace ya largo tiempo de reacondicionamiento del centro deportivo azul. A principios de junio se nos solicitó elaborar un protocolo de sanidad y seguridad para prepararnos para una vuelta, lo elaboramos, se lo entregamos a la autoridad, nos hizo unas observaciones pero está bien“.

Además, el “Polaco” afirmó que el tiempo de pretemporada que van a tener no es la cantidad óptima. “El ideal son seis semanas cosa que es imposible, no se va a dar. Lo que nos han dicho a través del cuerpo médico debiera ser de cuatro semanas. Al parecer estaríamos hablando de tres, si es así vamos a tener que acomodarnos para llegar en esa fecha. Efectivamente hay clubes que empezaron a entrenar antes y tienen una ventaja, no hay nada que hacer, si la autoridad dice eso, tendremos que acomodarnos”.

Goldberg confesó que ya ha conversado con algunos futbolistas del plantel de la “U” sobre el retorno a las prácticas.”Después de haber estado meses entrenando desde la casa, que los jugadores puedan estar en el CDA ya es una maravilla. Ellos mismos están muy contentos, pude intercambiar unos chats con algunos jugadores y lo único que quieren es que sea jueves para volver a entrenar“.

Además, el director de Azul Azul resaltó la importancia de seguir las medidas sanitarias que se les envió a los jugadores para prevenir contagios.”El lunes pasado tuvimos una reunión con todo el plantel, les explicamos todos los pormenores del protocolo que les indica todo lo que tienen que hacer desde antes de salir de su casa hasta cuando regresan. Eso lo vamos a fiscalizar nosotros desde adentro, pero además vamos a tener la fiscalización del Minsal y Estadio Seguro. Tiene que haber una doble fiscalización nuestra y de la autoridad”.

Sobre los trabajos propiamente tal, Goldberg afirmó que se han enfocado en la parte psicológica.”Lo que más se ha trabajado en las últimas semanas ha sido con nuestro psicólogo en el manejo de la ansiedad. Sabemos que en otros equipos que han vuelto a entrenar, hay jugadores que se han contracturado en el primer entrenamiento solo con trotar por el cambio de suelo y la ansiedad. Va a costar, va a tomar sus días, tienes el riesgo de lesiones que va a ser alto, lo estamos anticipando y tratando de aminorar lo más posible“.

El director de Azul Azul también tuvo palabras para la noticia que entregó Matías Rodríguez que quiere nacionalizarse.“Lo de Mati es una cuestión de él, cosa que nos ayudaría mucho. Si él se quiere nacionalizar sin duda es una ayuda para nosotros pero lo tiene que hacer porque quiere ser chileno. A nosotros nos gustaría y nos ayuda seguro, pero me interesa que él esté bien y se sienta tan chileno como nosotros, es una inquietud que ha tenido hace mucho tiempo. Sería fantástico, ojalá que le resulte”.

Finalmente, “Polaco” también comentó la posibilidad que Walter Montillo se retire a fin de año.“Lo de Walter es una persona extraordinaria, ojalá lo pudiéramos tener mucho tiempo en el club porque es un líder tremendamente positivo, una persona que al camarín le ha hecho muy bien, estamos felices con él, ojalá lo pudiéramos tener el mayor tiempo posible“, sentenció.