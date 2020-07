Felipe Gutiérrez sobre el conflicto Bravo-Vidal: “La relación nunca va ser la misma”

Felipe Gutiérrez habló con el CDF sobre la operación que se sometió de una de sus rodillas hace algunas semanas, donde se le injertó un cartílago de un cadáver, también se refirió a su pasado en la Roja y del conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal.

“En 2014 tuve la misma lesión y fue compleja, ese año yo me sentía bien lógicamente y esta lesión la tuve antes del Mundial y decidí no operarme. Cuando volví de las vacaciones a Holanda me dijeron que tenía que operarme de urgencia“, comenzó diciendo el volante criollo.

En esa línea, añadió que “yo ese año no participe en Holanda por la lesión y un mes antes de la Copa América yo me lesiono otra vez de la rodilla y no llegaba a la Copa. Y el ‘profe’ también me dijo que si tenía que dar la nomina el viernes era difícil que estuviera en la lista. Me dejó más que todo por haber hecho el esfuerzo de estar en el Mundial y decidí entrenar jueves y viernes con dolor. Me puso en la lista y me tocó participar un poquito en la semifinal contra Perú. Formar parte de esta Selección es lo más lindo que me ha pasado”.

Finalmente, Gutiérrez se manifestó sobre el conflicto entre Bravo y Vidal.

“Yo creo que Claudio y Arturo tienen la madurez necesaria para darse cuenta lo que ambos le dan a la Selección. Quizás la relación nunca va a ser la misma o va a ser mejor, eso solo depende de ellos. Lo más importante es cómo se entienden dentro del campo de juego”, cerró.