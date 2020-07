Excolaborador de Sergio Jadue: “Trabajar con él fue muy lesivo y lo será por mucho tiempo más”

Óscar Fuentes, exasesor jurídico de la ANFP y estrecho colaborador de Sergio Jadue conversó con “Los Tenores” tras sus acusaciones de negociar con clubes para ir en contra de la ANFP.

El abogado habló de diversos temas, entre ellos su paso por el ente rector del fútbol chileno cuando era comandado por Jadue. “Tuve la disposición de salir de la ANFP apenas Jadue se fue, pero el directorio que lo reemplazó me pidió que me quedara. Por darse un gusto comunicacional, la ANFP perdió 1.100 millones de pesos en multas e indemnizaciones”.

De acuerdo a las denuncia realizada por ADN sobre el ofrecimiento de sus servicios a clubes de segunda división profesional para ir en contra de la ANFP, Fuentes aseguró que “participé en la creación de la Segunda División Profesional. Hice las prevenciones y la finalidad de la cuota de incorporación no se cumplió. No veo reparo a litigar en favor de los clubes ahora”.

El abogado aseguró que no existen impedimentos para ofrecer sus servicios a clubes nacionales. “No hay prohibición legal y puedo prestar servicios para San Felipe y La Calera. No se ha decidido en contra de quién se van a tomar las acciones legales por la Segunda División Profesional”.

Consultado por una autocrítica de haber trabajado en la gestión de Jadue, Fuentes aseguró que “a lo mejor omití ciertas cosas, di malos consejos y en lo personal no tuvo un costo menor. Haber trabajado con Sergio Jadue fue algo fuerte y no se hicieron las cosas bien, pero ser el niño símbolo de sus cosas no está bien. Fue un error quedarme hasta el final. Por petición del nuevo directorio tras Jadue, seguí”.

De paso, aseguró que es duro poder convivir día a día con la carga de haber trabajado con el exdirigente calerano. “Trabajar con Jadue fue muy lesivo y lo será por mucho tiempo más. No fue grato, no es fácil convivir con esto. Fue un costo profesional alto por cosas infundadas que se dijeron sobre mí”