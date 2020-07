Miguel Pinto: La Libertadores es una gran oportunidad para ayudar a Colo-Colo en lo económico

El plantel de Colo-Colo sigue acogido a la Ley de Protección el Empleo, ya en el cuarto mes sin sueldo y sometidos al fondo solidario del Estado. Incluso algunos jugadores con problemas con el arrendo de sus viviendas, tan como confirmó en ADN el representante de Pablo Mouche.

En ese sentido, el portero del Cacique, Miguel Pinto, conversó con Los Tenores y reconoció que “seguimos sin ninguna información ni conversación con la directiva de Colo Colo. Hasta que no haya novedades del Ministerio de Salud para volver a entrenar, no creo que haya conversaciones”.

“Los jugadores somos los únicos responsables de nuestra condición física durante este período. Debemos estar en la mejor forma posible”, agregó el guardavalla.

En la misma línea, cuando regresen a las prácticas el golero dijo que “hay que tener cuidado con el sobre entrenamiento. Debería haber un mes de mini pretemporada al momento de volver, pero hay que equilibrar las cargas. En una tarde, mi señora me ayudó a armar un arco en casa”

Respecto a una autocrítica en el conflicto con los directivos, tras no llegar acuerdo en la reducción salarial, el aquero albo confesó que “podríamos haber hecho las cosas de mejor forma, de las dos partes. Tengo la responsabilidad de ponerme frente al equipo en la negociación por mi trayectoria”.

Asimismo, en relación al compromiso que tendrán los futbolistas en la cancha cuando regrese el fútbol, considerando los enfrentamientos con los dirigentes el meta despejó todas las dudas y afirmó que “la Copa Libertadores es una gran oportunidad para ayudar al club en lo económico, con buenos resultados. Lo que hagamos dentro de la cancha responderá las dudas que tiene la gente sobre nosotros, más allá de lo que digamos”.

Finalmente, todavía surgen críticas sobre su llegada al Monumental por su pasado en el archirrival Universidad de Chile. Eduardo Lobos en La Tercera comentó que Pinto no tiene las características para estar en Colo-Colo, porque hay arqueros jóvenes en el popular. Pinto no quiso ahondar en el tema y sólo respondió que “hay cosas en las que no me interesa ahondar y no me ayuda en mi cultura”.