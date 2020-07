Gustavo Quinteros: Quiero ir a un club donde sea posible pelear un campeonato

Gustavo Quinteros terminó definitivamente su vínculo con Xolos de Tijuana. El entrenador ahora descansa y se dedica a su familia en Buenos Aires.

El ex DT de Universidad Católica conversó con Futuro FC sobre la opción de dirigir a Colo Colo el próximo año, porque Gualberto Jara será el estratega albo hasta que finalice esta temporada.”La idea mía es estar con la familia, estar acá todo el tiempo necesario. Yo siempre voy a esperar un club para poder en conjunto formar un proyecto, que sea posible pelear un campeonato. No tengo el apuro de embarcarme a algún lugar donde no sea ese proyecto, necesito por un tema profesional donde se pueda pelear un campeonato y donde uno pueda mostrar el trabajo”.

Además, Quinteros explicó cuál es el requisito principal para su próximo destino.”Lo mejor que me puede pasar es coincidir, sentarnos en una mesa con la oficina de scouting y armar un equipo competitivo de común acuerdo, ni que el club te imponga jugadores ni que uno los imponga. Yo espero una cosa así, ojalá que pueda salir. Después si es Colo Colo u otro equipo en Sudamérica voy a estar atento y lo voy a analizar”.

Finalmente, el entrenador comentó una hipotética opción de asumir la Roja.”Me produce mucha alegría, orgullo ser tenido en cuenta en una lista o en una posible opción de una Selección tan importante. No hay que olvidarnos que hay un colega que está trabajando. No quiero hablar de ese tema en estos momentos. Hay que agradecer que uno esté en la mira, contento con todo eso y ahora que estoy libre estoy esperando la mejor opción que pueda salir”, sentenció.