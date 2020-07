“Beto” Acosta recordó el combo que le pegó a Luis Musrri: “No me hizo para nada feliz porque sufrí muchísimo”

El pasado lunes se llevó a cabo una nueva edición de “Esta es mi historia”, iniciativa de Universidad Católica en la cuál los socios y abonados comparten una conversación de manera remota, con grandes figuras de la UC para conocer un poco más de su carrera.

En esta oportunidad fue el ex delantero de los cruzados, Alberto “Beto” Acosta quién compartió con los socios y también con el “Trovador del gol”, Alberto Jesús López, para repasar diversos instantes de su carrera.

En la ocasión, el “Beto” respondió las preguntas de los hinchas con #ADNCruzado, donde resultaron afortunados: Raúl Carvajal, Daniel Neira, Juan Canales, Orlando Arredondo y Luis Badilla.

En primera instancia, el ex atacante eligió a alguno de los integrantes del actual plantel para sumar, hipoteticamente, a la plantilla que él integró en la UC: “Tienen buenos jugadores, pero me parece que el todoterreno de Aued, más allá de que es argentino, pero es un jugador que le ha dado muchísimo a Católica pero la verdad es que son de esos tractorcitos que van y van y hacen goles también, la verdad es que ha sido muy regular y en ese equipo, ya sea el 94, 95 o 97, no hubiese desentonado para nada y el arquero Dituro también es un gran arquero”.

Acosta además eligió su rival preferido de los clásicos: “En esa época eran bravo los clásicos. Me daba igual a mi, yo me transformaba con la U y con Colo Colo, era de saber que, he perdido también clásicos, pero por la gente yo creo que con la U eran más especiales porque es el clásico rival, pero por suerte a mi me fue bien, le hice muchos goles a la U y a Colo Colo, era parecido, pero por la gente con la U eran especiales”.

Con grandes campañas en la UC, el trasandino seleccionó a Sebastián Rozental como el mejor futbolista que vió en “La Franja”: “Para mí estaba dado a ser el crack, más de lo que podían haber sido Zamorano, Salas, o cualquier jugador que uno puede decir, lamentablemente las lesiones lo marginaron de lo que realmente era un crack, porque yo lo veía hacer, la potencia, todo lo que aprendió, más allá de la amistad que uno tiene, pero son de esos jugadores que uno decía que podría haber llegado muchísimo más pero lamentablemente por las lesiones no pudieron ser”.

Finalmente, se refirió a uno de los episodios más recordados en su estadía en la UC, aquel duelo ante la U en 1994 en el cual fue expulsado por un combo a Luis Musrri: “No me hizo para nada feliz porque yo sufrí muchísimo después, no solamente yo sino también mi familia, esa semana que pasamos, esos 15 días que estaba en todas las portadas, estaba en todos lados y no solamente lo que vio la gente ahí, porque para la gente era un trofeo, pero para mí no, les puedo asegurar que sufrí muchísimo, porque lo primero que hice fue pedir disculpas, si tengo que dar un consejo a los chicos es decirles que fue un gran error eso que hice”.

De esta manera se desarrolló una nueva versión de “Esta es mi historia” la cual tendrá una pronta edición y que contará nuevamente con el espacio para que los hinchas con #ADNCruzado, envíen sus consultas a las figuras de la UC.

Ganadores