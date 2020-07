Roberto Rojas por “Bono Retiro” del Sifup: Que esa macabra idea se transforme en algo justo para todos

Roberto “Tomatín” Rojas conversó sobre el conflicto que atraviesan los futbolistas nacionales tras el retiro y el bono que está ofreciendo el Sifup a un grupo selecto.

En conversación con Los Tenores, Rojas aseguró que esta postura rebelde surge a raíz del malestar de varios exdeportistas. “Estamos representando el sentir de la mayoría. Claramente fue dejada de lado por un minoría ínfima. Esto sucedió a mucho tiempo. Nosotros llamamos y conversamos. El acto de grandeza tiene que venir de otras personas”.

De paso, asegura que todo termina por estallar tras la disputa pública entre Marcelo Salas y Gamadiel García. “Esto se destapa entre la discusión de Salas y Gamadiel. Nos llama la atención que haya pasado tan low perfil cuando pasó todo esto. El revuelo fue muy grande. De la noche a la mañana, el Sifup mostró conductas de acercamiento con otras agrupaciones”.

El exarquero manifestó que al día de hoy son muchos los exjugadores que están viviendo en malas condiciones. “Nosotros tenemos muchos problemas en la continuación de nuestra vida después del fútbol. El futbolista termina cojo, con problemas en las piernas. Tenemos una cantidad de jugadores que cae en depresión. Pudimos construir algo grande para el futuro. Lo que yo discuto es que esa macabra idea sea lo justo para todos. Sobre todo para los más necesitados”.

Eso sí, descartó cualquier vínculo con Carlos Soto, como lo ha insinuado el presidente del Sifup en entrevistas. “No tiene nada que ver Soto. Aquí lo están acercando porque creen que hay una amistad conmigo. Soto me sirvió para un juicio donde le pagué honorarios. No hay amistad con él”.