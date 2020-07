Milovan Mirosevic comparó el trabajo de Juvenal Olmos con el de Marcelo Bielsa

Mientras el fútbol chileno sigue detenido y a la espera de poder reanudarse tras la pandemia del Covid-19, las historias, anécdotas y relatos se siguen generando y esta vez se originó en San Carlos de Apoquindo.

Esto, por que el exvolante de la Universidad Católica y la Selección Chilena, Milovan Mirosevic, conversó con el programa “Lado B” de YouTube, y contó detalles de su carrera futbolística y comparó a dos exentrenadores de la Selección Chilena que lo dirigieron en “la Roja”.

“Fue un proceso difícil para los jóvenes trabajar con Juvenal (Olmos). Con ideas nuevas, estretageias y carácter fuerte. Yo lo asemejo un poco a lo que pasó con (Marcelo) Bielsa. Con los jugadores jóvenes es mucho más fácil trabajar ese tipo de cosas y generar cambios grandes. Juvenal tuvo que equilibrar entre los jóvenes y los mayores. Como éramos los más chicos, hacíamos los que nos decía, y le resultó”, comentó sobre Juvenal Olmos quien lo dirigió en la UC y la Selección.

No contento con eso, elevó a Olmos como su mejor entrenador “sí, por el momento en que me tocó, es uno de los mejores. Por lo que significaban sus ideas en su momento. Juvenal es un adelantado, y finalmente el mejor entrenador es el que les saca mejor partido a sus jugadores”, indicó.

Por lo mismo, recordó el día que le marcó a Argentina en Buenos Aires con Olmos sentando en la banca “a mi me pilló viviendo allá, y me toca convertir ese gol, que me recuerdan como el más significativo, contra un equipo duro. Venía de una decepción futbolísitica, pero era un equipo tremendamente potente en nombres y en juego también. Era la selección de Bielsa y me tocó hacer el 2-1. Nos trajimos un empate con sabor a triunfo”, contó.