Franck Ribery sufrió millonario robo y aseguró que tomará decisiones por el bienestar de su familia

Franck Ribery sufrió un millonario robo en Italia tras haber jugado durante el pasado fin de semana por la Fiorentina en la victoria ante el Parma por 2-1.

El delantero francés compartió un video a través de sus redes sociales donde muestra todo el daño que le generaron en el hogar. Dentro del registro que hizo la policía italiana, algunas de las cosas que le robaron fueron dos relojes Rolex, un brazalete Cartier, entre otras cosas.

Por otro lado, el atacante compartió una carta en una red social criticando el sentirse “desnudo” tras haber vivido una situación así. Incluso aseguró que evaluará cualquier decisión por el bienestar de su familia. “No corro detrás de los millones, gracias a Dios no me pierdo nada, por otro lado siempre corro detrás de una pelota, porque es mi pasión. Pero, pasión o no, mi familia se adelanta a todo y tomaremos las decisiones que serán necesarias para nuestro bienestar”.

Ribery llegó este año a la Fiorentina junto al chileno Erick Pulgar.