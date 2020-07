Diego Buonanotte y el retorno del fútbol: Sería fantástico que vuelva, pero hay que darle importancia a la salud

Diego Buonanotte, jugador de Universidad Católica analizó el contexto actual del fútbol nacional a raíz de la pandemia.

En diálogo con “Grítalo América”, el trasandino aseguró que cada vez se ve más cercano el retorno a las canchas. “Creo que esta pandemia de a poquito pensamos que se va yendo y eso es lo más importante. Obviamente que comience el fútbol sería fantástico pero hay que darle importancia a la salud primero”.

Ante la posibilidad de que llegue Gary Medel en un futuro cercano al cuadro cruzado, el exRiver Plate aseguró que “como jugador de Católica seria espectacular tenerlo, pero no me quiero adelantar o decir cosas que no corresponden porque no dependen de mí. Gary seguramente volverá cuando crea que es el momento”.

El argentino tuvo la posibilidad de ser dirigido por Manuel Pellegrini, a quién no escatimó en elogios. “Obviamente ese tipo de entrenadores siempre van a estar vigente para ser entrenador de la selección o de cualquier equipo porque además de saber mucho de fútbol, son gente que saben llevar un grupo adelante”.