Igor Lichnovsky dio positivo a Covid-19: “Gracias a Dios soy asintomático”

Igor Lichnovsky, defensor chileno del Cruz Azul del fútbol mexicano anunció a través de sus redes sociales que dio positivo al test de Covid-19.

El exzaguero de Universidad de Chile publicó un vídeo en el que confiesa ser asintomático. “El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Igor Lichnovsky ⚓️ (@igorlichnovsky) el 2 de Jul de 2020 a las 8:23 PDT

El caso del jugador nacional no es el único que presenta Cruz Azul pues la misma institución ha reportado quince contagiados desde el arranque de la pandemia.

Con esta noticia, el defensor no podrá ser partícipe del arranque de la liga mexicana que está originalmente programada para el 24 de julio.