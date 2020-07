Desde Conmebol aseguran que Chile partirá las Eliminatorias ante Uruguay en Montevideo

La Conmebol ha asegurado que hasta ahora las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se disputarían en septiembre del 2020. Esta instancia está siendo constantemente analizada según cómo avanza la pandemia en Sudamérica.

El dirigente del organismo rector del fútbol sudamericano, Gonzalo Belloso, en conversación con Win Sports Colombia, aseguró que aún no se tiene certeza de la fecha de inicio de las Clasificatorias.”A título personal lo de septiembre lo veo un poco difícil, porque seguramente se podrá jugar al fútbol, pero está complicado el traslado de los jugadores de un continente a otro, pero FIFA nos pidió tiempo para plantear esta posibilidad“.

El ex futbolista argentino no se complicó si el inicio no puede ser en el tiempo estipulado. “Si no se juega en septiembre, FIFA negociaría con las confederaciones para encontrar una nueva fecha”.

El dirigente de la Conmebol afirmó que los partidos entre selecciones serán sin público en el estadio. “Aparte de lo económico, va a generar frialdad en las canchas, pero lamentablemente por un tiempo va a tener que ser así. Para el hincha de esta parte del mundo no es un fútbol más, el fútbol sudamericano tiene un impacto en la gente”.

La certeza que entregó Belloso fue en materia de fixture, ya que se determinó que se disputará la primera fecha cuando comiencen las Eliminatorias, eso quiere decir que Chile se enfrentará a Uruguay en Montevideo y después recibirá a Colombia en Santiago.