The Sun asegura que no hubo acuerdo para extender el préstamo de Alexis Sánchez

Se había abierto una opción para que Alexis Sánchez pudiese permanecer en el Inter de Milán, que habría querido extender el préstamo del chileno por una temporada más y con una prórroga del actual contrato de al menos dos meses.

Esta chance ya no sería efectiva, porque según informa The Sun, Manchester United y el elenco italiano no llegaron a un acuerdo para la renovación del Niño Maravilla, cuyo contrato finaliza este 30 de junio.

El diario inglés aseguró que el chileno ya se prepara para retornar a Old Trafford. “Alexis Sánchez se prepara para regresar al Manchester United esta semana, al no haber acordado una extensión de préstamo con el Inter de Milán”.

El medio explica que la razón de esta decisión sería por la Europa League, ya que existe la posibilidad que los Red Devils puedan encontrarse con el cuadro lombardo, por lo que el United habría optado por debilitar a su rival, quitándole una alternativa en el ataque.