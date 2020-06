¿Récord compartido? Revive el diálogo de goleadores entre Luka Tudor y Washington Abat

Tras la polémica en el fútbol chileno a raíz del récord de Esteban Paredes, en ADN Deportes analizamos otro hito del fútbol chileno.

¿Era valido el récord de Washington Abad, quien convirtió 7 goles en un duelo entre Lota Schwagger y Rangers de Talca? ¿Se suma al logro obtenido por Luka Tudor, o el “Tenor Goleador” se mantiene solo en punta?

En conversación con “Los Tenores”, Abat aseguró que no le interesa en absoluto dicho logro. “Jamás tuve la intención de legalizar los goles. Incluso me siento totalmente incomodo de hablar de esto. No pasa ni por mi cabeza. Fue hace 42 años. Fue un partido que se jugó y se ganó”.

Incluso contó detalles de cómo fue esa victoria por 14-1 a Rangers de Talca. “Se hizo lo que se pudo. Al principio no sabíamos ni quienes eran. Se jugó como un partido normal. Si el resultado hubiese sido distinto no sé lo que pasaba. El recuerdo que tengo es de los siete goles que hice y catorce que hicimos”.

Luka Tudor en tanto, zanjó de buena manera la conversación, asegurando que estaría feliz de compartir el podio con el jugador. “Me parece un caballero, no porque esté de acuerdo con los goles o no. Me parece muy bien, lo felicito por la forma que tiene. En Chile no somos así. No somos tan coherentes. Te agradezco y es un gusto de conocerte”.