ANFP confirmó que Esteban Paredes tiene un gol menos, pero igual comparte el récord con “Chamaco” Valdés

Se festejó hasta más no poder, ante su archirrival, con su gente e incluso por la propia ANFP. Finalmente, la polémica por los goles de Esteban Paredes quedó zanjada. El delantero tiene el récord de más tantos en el fútbol chileno, pero no en solitario, si no que junto a Francisco “Chamaco” Valdés.

Luego de que un grupo de historiadores revelara que el ariete de Colo Colo tiene un gol menos por considerar un tanto ante Cobresal que no es válido, finalmente desde la sede del fútbol chileno se pronunciaron y confirmaron la veracidad de la información.

En conversación con AS Chile, el gerente de Ligas Profesionales, Rodrigo Robles, confirmó que “sí tenemos registros históricos, particularmente de los Torneos Nacionales de Primera División. Esteban Paredes tiene 215 goles y, por ahora, comparte el récord con ‘Chamaco’ Valdés”, esgrimió.

“Nuestro criterio se rige en virtud de la información oficial del partido, es decir, de la planilla del juego y esta consigna un 3-0 a favor de Cobresal“, agregó Robles sobre un capítulo que cambia la historia, pues el festejo ante la U quedó inválido, ya que Paredes aún no se transforma en solitario en el goleador histórico del fútbol chileno.

En lo mismo, Robles dijo que “sabemos que es complicado no considerar un gol para un goleador sobretodo de la calidad de Paredes. Sin embargo, hay que ceñirse al reglamento, lo que en ningún caso le resta méritos a Esteban“, cerró