Luciano Aued: “Quiero hacer algo para quedar dentro de la historia de Católica”

Luciano Aued, volante de Universidad Católica conversó con Los Tenores sobre el presente del fútbol chileno en medio de la pandemia por el Covid-19.

El jugador analizó las críticas recibidas por el rendimiento internacional junto a los “Cruzados”. “Es una pregunta recurrente. El fútbol chileno tiene un déficit muy grande en ese sentido. Venimos teniendo complicaciones. Es el segundo año que juego con la UC y aún no logramos darle la vuelta al equipo. Si bien no sabemos que va a pasar esta, el 2019 por no entender cómo se debe afrontar la Copa perdimos la posibilidad de clasificar a octavos”.

Sobre cómo prevee la vuelta al fútbol, Aued asegura que será complejo para cada club. “La verdad es que va a depender de cada equipo. Nadie sabe cómo estará en el momento de la vuelta. Será difícil, no es un panorama fácil. La motivación costará más. En cuanto a la gente y lo frío que será un estadio vacío. El equipo que se pueda adaptar a todo eso sacará una diferencia grande”.

Pensando en volver a Gimnasia y Esgrima de La Plata, “Luli” manifestó que se ilusiona con jugar nuevamente allí, pero que la presencia de Diego Maradona no es una prioridad. “Me gustaría volver no porque haya alguien especifico. Por el club que me formó y me dio la posibilidad de ser jugador. Tiene que haber una serie de condiciones, cosas que acompañen y ayuden. Además de que lógicamente el club me quiera. Vivo el presente con Católica, tengo contrato hasta diciembre”.

Por su continuidad en el equipo, el volante expresó que quiere seguir en el equipo hasta que sea un aporte. “La verdad es que tengo muy buena relación con toda la gente del club. Hemos charlado siempre, hemos sido claros. Les he manifestado siempre que mi intención no es perdurar en el club por nada. Quiero hacer algo dentro de la historia de Católica. Ver que puedo aportar para que siga siendo más grande. Siempre se los he dejado en claro. Cuando veamos que no puedo continuar, que seamos claros en eso”.