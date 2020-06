Pablo Mouche: “Acá en Colo Colo encontré un lugar donde me sentí cómodo desde el primer día”

Pablo Mouche, en conversación con el programa “Segundo Tiempo” de Radio Club Octubre 947, repasó su carrera poniendo énfasis en su paso en Boca Juniors , San Lorenzo y Colo Colo.

El argentino sobre su actualidad en el elenco albo aseguró que ha sido importante para él permanecer más de un año en el club.”Acá pude encontrar estabilidad, no solamente en lo deportivo y en lo profesional, sino también una estabilidad emocional y de familia, de quedarme más de un año, que en el último tiempo me había costado de encontrar esa estabilidad en un país o en otros equipos“, comenzó diciendo.

“Acá en Colo Colo encontré un lugar donde me sentí cómodo desde el primer día, donde me trataron muy bien, donde pude encontrar en el funcionamiento del equipo encajar justo, porque jugaban con dos extremos, siempre me respetaron mi lugar en mi posición en el campo de juego, me sentí cómodo, me fue muy bien y obviamente estoy muy contento“, confesó Mouche.

Además, el extremo del Cacique afirmó que la pandemia los interrumpió cuando estaban mejorando su rendimiento futbolístico.”Habíamos arrancado con un poquito de vuelo, en los últimos tres partidos habíamos conseguido tres victorias, estábamos agarrando confianza y una continuidad de juego y un funcionamiento que nos sentaba bien para el equipo y bueno nos agarra en un momento en el que estábamos queriendo salir de ese mal comienzo“.

Finalmente, Mouche comentó las dificultades que tendrán para ponerse bien físicamente. “Para lo deportivo es un paso atrás, porque nos frenó en ese sprint que queríamos agarrar, nos cortó un montón de cosas. Tenemos que volver a arrancar, tenemos que volver a barajar desde el comienzo y formar una pretemporada, ponernos bien en lo físico, en lo táctico y en lo técnico. Somos conscientes que nos va a costar un poquitito el tema de arrancar y ponernos a punto“, sentenció.