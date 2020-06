Nicolás Blandi: No estoy pensando en volver a Argentina, mi objetivo es triunfar acá

Nicolás Blandi regresó hace dos semanas a Chile para esperar el regreso del fútbol que está programado para el 31 de julio, siempre dependiendo de cómo sigue la situación sanitaria en nuestro país.

El delantero de Colo Colo, en entrevista con el programa “Superfútbol” de TyC, aseguró que está muy motivado por volver a las prácticas.”Es una situación compleja, por ahí la etapa de miedo uno la vive más cuando desconoce, por ahí al principio, pero hoy en día uno siente frustración e impotencia, porque es una situación que nadie espera y que como nadie espera, nadie se prepara para vivirla. Tengo muchas ganas de volver a entrenar, entiendo que en una situación así lo más importante es la salud“.

Al ser consultado por los equipos que ya han tenido la oportunidad de entrenar presencialmente, Blandi aseguró que no hay quejas de los demás equipos por una posible desventaja deportiva.”Hay que tener sentido común y coherencia. Todo el mundo la está pasando mal pero si alguien puede retomar su vida, ocupar su cabeza en el trabajo, hace bien. El que está en una ciudad más complicada y quejarte me parece un poco egoísta“.

Además, al delantero le consultaron por un posible deseo de retornar a Boca Juniors o a algún club de Argentina, sin embargo el futbolista desestimó esa opción.”Uno en el fútbol nunca sabe lo que pueda pasar, hoy no está en mi cabeza, tengo tres años de contrato acá en Chile. Mi objetivo es poder triunfar acá, si se puede cumplir esos años de contrato y sino si hay alguna situación de un cambio que sea para el bien de mi carrera, bienvenido sea, pero no estoy pensando en una vuelta a Argentina en este momento“.

Finalmente, Blandi le agradeció a Pablo Mouche por haberlo recibido en su casa en los primeros días de pandemia.”Yo a Pablo lo conozco hace muchos años, él fue una de las personas que más me ayudó cuando tuve esa transición de reserva a Primera, estuvo al lado mío, me aconsejó en esa etapa y de ahí no nos separamos más. Coincidir con un amigo en Boca, San Lorenzo y Colo Colo es algo que lo tomo como un privilegio enorme y lo disfruto muchísimo. Que ellos me hayan recibido en un momento tan delicado como este y me hayan abierto las puertas de su casa, sabiendo que yo me encontraba solo, para mí no tiene precio“, sentenció.