Claudio Bravo tras el deseo de su esposa de que juegue en la UC: “No me cierro”

Durante una entrevista que concedió a 24 Horas, el golero del Manchester City, Claudio Bravo, se refirió a una eventual vuelta al fútbol chileno, donde dejó tanto la puerta abierta para regresar a Colo Colo, como para jugar por la UC, equipo que es hincha su esposa, Carla Pardo.

El guardameta nacional ahondó primero en un posible retorno a los albos, club donde fue campeón en 2006. “No depende de mí. Depende del club, del proyecto (…) Colo Colo ni siquiera tiene entrenador”, lanzó tajántemente Bravo.

Tras ello, su mujer intervino con una sorpresiva frase: “Yo soy hincha de la Católica. A Claudio (Bravo) lo apoyé siempre, incluso en Colo Colo, pero yo soy de la UC. Si me preguntas si me gustaría que fuese a Católica, feliz de la vida”.

Y como era de esperarse, el golero nacional se refirió a lo anterior. “No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo. Donde me toque hacerlo, por necesidad o por trabajo, yo lo haré. Si me toca jugar en otro equipo en Chile, que no sea Colo Colo, lo haré de la misma forma que he hecho mi trabajo siempre“, cerró.