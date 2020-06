Humberto Suazo: “Si subiera tenido la oportunidad, no me hubiese complicado en ir a la U”

En conversación con el CDF, Humberto Suazo aseguró que hubo un entrenador del fútbol chileno que siempre quiso llevarlo a Universidad de Chile, antes de convertirse en goleador de su archirrival: Colo Colo.

“El ‘profe’ Héctor Pinto siempre me quiso llevar a la ‘U’, siempre, siempre”, lanzó Suazó, agregando que ese arriba no se pudo dar debido a que “pertenecía a Católica y después me fui a San Antonio a préstamo. Después en San Luis de Quillota recién quedé con el pase a mi disposición”.

En esa línea, agregó: “Si hubiera tenido la oportunidad no me hubiese complicado en ir a la U. Si a uno le gusta y está la posibilidad uno no tiene que cerrar la puerta. La gente tiene que ser más abierta y pensar que al final es mi trabajo. En Europa hacen eso, cualquier jugador se cambia al clásico rival como si nada”.

Finalmente, “Chupete” agradeció al conjunto laico por la recepción que le han brindado a sus dos hijas, quienes actualmente son parte de las series menores del club.

“De las niñas no tengo nada que decir, se han portado excelente. Yo pude haber jugado en Colo Colo, pero el respeto hacia mí y hacia las niñas es algo increíble. Es algo para aplaudirle a la U“, cerró.