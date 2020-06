Fernando Hierro sobre la selección chilena: “Ha tenido jugadores muy buenos en el último tiempo. Es un equipo aguerrido”

El exjugador del Real Madrid, Fernando Hierro, solo tuvo palabras de halago para Manuel Pellegrini en conversación con el CDF., donde además habló de Iván Zamorano y Arturo Vidal.

Al respecto, comenzó diciendo sobre el el DT chileno que “es un excelente entrenador, tuve la suerte de encontrármelo en Málaga. Tiene mucha experiencia y maneja muy bien al vestuario. Le da personalidad al equipo. Necesitó más tiempo en el Madrid. Quedó a pocos puntos (del título). Tiene perfil de entrenador de equipo grande. Me encantaría volver a verlo en el fútbol español. Sería una gran satisfacción porque es extraordinario”.

Sobre Zamorano, quien fue su compañero en los merengues, indicó: “Iván era un profesional maravilloso. Salas y Zamorano era una gran delantera; dos jugadores extraordinarios que eran un dolor de cabeza para los defensas; no te daban oportunidad. Chile ha tenido jugadores muy buenos en el último tiempo. Es un equipo aguerrido, que juega bien. Me quedo con Iván, pero Salas me parecía también muy bueno”, respondió el ‘Mariscal’.

Finalmente, Fierro dio su opinión sobre el mediocampista criollo del Barcelona.

“Tiene experiencia para jugar en cualquier equipo del mundo. Compite y lleva siete goles. Es un competidor nato y puede jugar en cualquier equipo. Tiene calidad, es muy completo y se ha adaptado a jugar en España, Italia, que no es fácil”, concluyó Hierro.