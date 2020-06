Ex mundialista chileno con Covid-19 deja la Posta: “Ví cosas horribles”

Jugador símbolo de Unión Española, Juan Machuca estuvo toda su carrera en el club hispano, además de la selección chilena. A sus 69 años, la vida le puso una dura prueba al ser contagiado de coronavirus. El otrora zaguero no sabe cómo sucedió: “Esta cosa no perdona a nadie. Estuve hospitalizado y complicado de los pulmones y riñones”, cuenta aún impactado por su experiencia en la ex Posta Central.

Machuca cree que su buena condición física le permite enfrentar con fuerza al virus. Sin embargo, tras un par de días en la asistencia pública, reconoce que la experiencia le afectó: “Cuando me controlaron la fiebre vieron que podía soportar la cuarentena en casa y le dieron la oportunidad (el cupo) a alguien que lo necesitaba más que yo (…) Uno ve gente en peor condición y se asusta un poco. Mi problema principal es que no tenía contacto con mi familia, pero después logré recuperar mi celular y me sentí mejor. Gracias a Dios sobreviví a esto. Después de lo que vi no quisiera que alguien pase por lo mismo”, confesó a Aldo Schiappacasse.

Juan Machuca recordó y corrigió, además, mitos ligados a la selección chilena de los ’70. También desclasificó polémicos detalles de la final de la Copa Libertadores 1975 que Unión Española perdió con Independiente de Argentina.

