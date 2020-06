Nicolás Maturana y la situación del plantel albo: “Estamos aguantando el chaparrón”

Nicolás Maturana habló sin filtro con Los Tenores respecto al complicado momento que está viviendo el plantel de Colo-Colo tras el quiebre que se generó con los dirigentes de ByN por no llegar a acuerdo en la reducción salarial, luego de la crisis económica provocada por el Covid-19.

“Estamos aguantando el chaparrón. Quisimos llegar a un acuerdo, pero el club no lo quiso. La gente opina que tenemos para vivir dos o tres meses, pero no todos son así. Hay varios que esperan el mes a mes, otros que tienen créditos hipotecarios. Aquí no hicieron una ley para que los bancos estén cinco meses sin que les paguemos, hicieron una ley para que la gente pague con intereses. Necesitamos de las lucas para poder vivir”, comenzó diciendo el delantero albo en conversación con ADN.

En la misma línea, sostuvo que es muy difícil que haya una solución al conflicto. “Yo creo que no, teníamos convencimiento que se podía llegar a un acuerdo. El club propuso un término y devolvernos el 25% de lo que se nos quita. Después fue una del 83%. Pero nosotros no estábamos diciendo que el club nos devolviera en diciembre el dinero, esperábamos un gesto que en dos o tres años. Se vio como que le queríamos robar dinero al club, pero estábamos peleando por nuestro sueldo”.

El club mantiene suspendida la relación laboral con sus jugadores y Maturana asegura que nadie les ha informado de un posible retorno a las canchas. “Nadie se ha comunicado con nosotros o dicho plazos. Es por un tema que quizás no quieran cagarla porque creen que vamos a demandarlos. Pero apenas haya una fecha estimada nos van a decir que hay que juntarse tal día para hacer exámenes. Recién ahí nos dirán sobre la vuelta”.

Respecto a la negociación que llevaron los futbolistas que representaron al plantel en el lío con los directivos afirmó que “se les pidió la opinión a todos, nadie les iba a decir. Pero todos fueron para el mismo lado. Nos explicaron el tema. Nos propusimos que si alguno necesitara algo, entre todos los íbamos a ayudar. Quizás más adelante nos lo podía devolver, pero la verdad es que estamos bien unidos”.

“Pongo las manos al fuego por mis compañeros de que ninguno se ha querido aprovechar de esta situación que vivimos como plantel y además debe haber una conversación seria, diciéndose cosas a la cara y tenemos que apuntar al beneficio del club, de la gente”, agregó Maturana

Asimismo, el exjugador de Universidad de Concepción hizo una autocrítica de su estadía en el Monumental. “Puede ser mi personalidad, yo siempre voy con lo que pienso pro delante. No puedo hacerme el hueón, porque no es mi esencia. Hay gente que le gusta y otro no. Si hago autocritica, hay partidos que jugué muy mal en el campeonato nacional, pero creo que en Libertadores lo hice bien cuando me tocó. Yo soy chispita para mis cosas, me pongo el tarro y quizás hubo actitudes mías malas con personas que no debían haber sido y eso me pasó la cuenta”.

“A mí me han dicho que es solo decisión técnica, pero no creo que sea así. Llegó Gualberto y no me citaron. Ojalá que haya sido así cuando estuvo Mario. Yo no digo que voy a ser el salvador, pero tengo características distintas a compañeros y puedo ser un aporte a Colo-Colo”, complementó el extremo del popular.

Por último, confesó que ha bajado el negocio de su pyme que consiste en vender mallas de limones y naranjas a domicilio. “La gente no tiene lucas. Hasta el viernes trabajo en eso. Ya no tengo clientes. Pero no me quejo”.

“He visto mucha gente irresponsable que sale sin necesidad de hacerlo. Hay varios que salen porque deben llevar sustento a la casa. Pero hay muchachos que salen a fiestas. Son irresponsables, creen que son invencibles con el virus y que no pasará nada”, cerró.