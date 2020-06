La inesperada confesión de Jorge “Coke” Contreras: “Soy hincha de la U”

El exfutbolista Jorge”Coke” Contreras sorprendió durante una entrevista que dio a Las Últimas Noticias, debido a que reveló que es hincha de Universidad de Chile, pese a que nunca jugó en aquel club chileno.

El ex mediocampista tuvo exitosas campañas junto a Universidad Católica, equipo que defendió por largos cuatro años (1989-1993) y muchos hinchas cruzados lo identificaban como un referente. También tuvo un recordado paso por Colo Colo, donde jugó por un año.

“Soy hincha de la U desde chico y me duele no haber jugado ahí (…) en 1988 estando yo en Las Palmas, me llamaron de la U para venirme a Chile. Yo estaba listo porque andaba con ganas de retornar. Pero me dijeron que como estaban con problemas económicos en el club, yo tenía que hacerme contratos y qué se yo. Al final, me quedé un año más en Las Palmas”, manifestó Contreras.

Respecto a su paso por los otros dos grandes de Chile, manifestó: “Eran buenos equipos y tuve buenos rendimientos. Me siento más identificado con la UC, pero Colo Colo tiene una caja de resonancia increíble”.