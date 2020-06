“Galleta” Suazo: “Johnny Herrera nunca debió salir de la U”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex delantero de Universidad de Chile, Héctor “Galleta” Suazo, quién ha sufrido en primera persona las consecuencias de tener Covid-19.

“Mi hermana me lo pegó, ella se dializa y se enfermó y estuvo cuatro días acá en casa, desde el 3 de junio, iba a su diálisis, volvía y después se empezó a sentir mal, falta de aire y todo y la empezamos a llevar al hospital, y como no atienden muy bien en los hospitales públicos, la tenían ahí, le ponían un poco de oxigeno y la mandaban a la casa”, comentó Suazo.

Sobre la situación de su hermana, el ex delantero relato que “ella está internada desde el día 7 de junio y yo empecé con los síntomas ese mismo día. Yo empecé a sentir todas las molestias fuertes, dolor de cabeza, es insoportable la fiebre y los huesos me dolían mucho”.

Actualmente el ex atacante cuenta que “ya me siento mejor, por lo menos estoy aguantando la fiebre que ya no es tan fuerte y me da casi siempre en la noche, no me deja dormir, como que me estoy quedando dormido y me empieza a doler y ya tengo que tomar algo”.

Además al popular “Galleta” también le pegó fuerte en el ámbito económico: “Para mala suerte, me salí de mi trabajo en enero, para empezar a trabajar solo, trabajaba representando jugadores, iba a empezar a trabajar solo y justo empezó lo del estallido social, después lo del Covid y ya llevo 6 meses sin trabajo”.

Reconocido hincha de Universidad de Chile, en conversación con ADN, recordó el gol que le anotó a Colo Colo el año 2000, días después del fallecimiento de su madre: “En ese partido me citaron y mi mamá había fallecido un tiempo antes de ese partido, fue una alegría tremenda, mi mayor orgullo y la alegría más linda que he tenido en mi vida fue esa, porque mi mamá había fallecido cuatro días antes, haber jugado un partido tan importante, aunque fuera amistoso, porque entre Colo Colo y la U no hay amistosos y yo marqué el gol del 3-3 y fue hermoso porque jugué dos minutos”.

Con paso por varios clubes del fútbol chileno, también vivió una experiencia en el extranjero, especificamente en México donde jugó por el club “La Piedad” de la segunda división, en la cual tuvo una situación muy particular, donde le pagaron con billetes que estaban en una caja de plátanos: “Sí, esa vez que nos pagaron así fue porque nos debían dos meses de sueldo, y no querían pagar porque no ganábamos no más, porque ellos de plata no tienen problema, pero llegaron enojados un día y el dueño del equipo retándonos a todos, llegaron unos gallos gigantes con metralletas y yo me eché para atrás no más y de repente dijo ya ‘pinche cabrones les vamos a pagar’ y ahí trajeron cajas de plátanos y sacaron la plata”.

Como ex jugador e hincha de la U, tiene su visión ante la salida de Johnny Herrera el año pasado: “Pienso que lo sacaron y eso a mi no va, igual que el Pepe Rojas, pienso lo mismo, son jugadores que son difícil de encontrar hoy en día, creo que va a ser difícil volver a ver un Johnny Herrera nuevamente, aunque Campos, el arquero que viene, es buenísimo, lo conozco de los 14 años, pero para que llegue a consagrarse queda mucho camino, pero lo de Johnny nunca debió salir, Johnny quizás hizo cosas malas también, en su hablar de repente creo que eso lo sacó de la U, pero para mi que va a volver”.