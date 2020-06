Excompañero de Vidal en la Juventus salió en su defensa: “Lo conozco bien y no es alcohólico”

Hace algunas semanas, el defensor de la Juventus, Giorgio Chiellini, desató la polémica en Italia. En medio de su autobiografía reveló varios detalles al interior de los diversos planteles de la “Vecchia Signora” en los cuales ha estado y en ello nombró a Arturo Vidal.

“El futbolista no es un demonio o un santo, la distinción que se debe hacer es otra, es decir, entre los verdaderos y los falsos. A veces, alguien como (Arturo) Vidal salió y bebió más de lo que debería, todo el mundo sabe, podemos decir que el el alcohol era su punto débil“, escribió.

Las palabras del defensor encontraron rápida respuesta en el volante chileno “hay que aclarar y él lo hizo, me escribió después para decirme qué había pasado. No me parece contar cosas privadas. Uno no lo hace solo, siempre está con más gente”, dijo días después.

Las acusaciones de Chiellini encontraron respuesta también en compañeros y amigos de Vidal, como el paraguayo Germán Estigarrabia “me sorprendieron las palabras de Giorgio. Conozco bien a Arturo y él no es alcohólico. Recuerdo bien el período que compartimos junto con la Juve y cuando salíamos siempre se portaba bien y nunca estaba exagerado con el alcohol”, dijo al medio TuttoJuve.