“Tanque” Silva no se intimida: “No me va a retirar el coronavirus”

El jugador uruguayo, Santiago Silva, aseguró en conversación con Fox Sports que no piensa en el retiro, pese a la pandemia que atraviesa el mundo, la cual obligó a parar el fútbol por varios meses.

A sus 39 años, el “Tanque” es claro en indicar que “yo no me retiro ahora, no me va a retirar ni el coronavirus ni la peste, ni nada de eso. Me voy a ir yo de la cancha”, avisó en entrevista con Fox Sports.

El delantero tuvo un paso por Universidad Católica en el 2017 y antes en Boca Juniors entre 2012 y 2013, elenco del cual se fue, según indicó, por no coincidir con Juan Román Riquelme.

“Yo tenía un año y medio más de contrato, y por pensar diferente a algunos ídolos del club, como Román​, no pude seguir en la institución“, cerró el uruguayo.