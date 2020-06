PF de Universidad Católica y el regreso a los entrenamientos : “Nos adaptaremos a lo que dictaminen las autoridades”

En el último Consejo de Presidentes de la ANFP se determinó que el próximo 31 de julio debería volver el campeonato chileno, pero para eso, todos los clubes deberán cumplir con a lo menos 3 semanas de entrenamiento antes del arranque del torneo.

El preparador físico de Universidad Católica, Facundo Peralta, en conversación con ADN, se refirió a esta medida adoptada por los representantes de los clubes y de que manera se están preparando en la UC para volver a las prácticas: “Imagino que el hecho de iniciar entrenando en grupos pequeños es el comienzo, es la primera fase y luego iremos restituyendo de a poco entrenamientos con mayor densidad de jugadores, hasta poder trabajar con un equipo oponente en frente”.

El PF trasandino marcó además que es muy necesario adaptarse a estas condiciones sanitarias: “No es un capricho de alguien que quiere que entrenemos de esta manera y que estas condiciones van a ser para todos los equipos, tendrán algunos unos días más unos días menos de entrenamiento pero todos vamos a entrenar bajo estas circunstancias así que el ideal obviamente es entrenar 11 vs 11, pero las condiciones están dadas de esta manera, vuelvo a repetir una palabra que la vengo diciendo desde hace tiempo que es adaptación, nos adaptaremos a las circunstancias y a lo que nos dictaminen las autoridades sanitarias”.

Una de las principales preocupaciones al momento de volver a los entrenamientos y a la competencia, es el riesgo a las lesiones, algo que el integrante del cuerpo técnico de la UC tiene muy claro: “Nosotros estamos elaborando una serie de protocolos y de medidas que nos llevaran a tratar de minimizar el riesgo de lesión, haremos evaluaciones con celdas de carga, para determinar asimetrias musculares, haremos protocolos de salto, para evaluar cuales son las condiciones de fuerza al retorno a los entrenamientos y esto trabajado conjuntamente con el área medica y el área nutricional de la institución”.

Aunque para él, existe otra área que le genera mayor preocupación y tiene que ver con las acciones del juego: “Lo que más me preocupa del retorno es la restitución de los patrones específicos del movimiento, los jugadores han estado hasta el día de hoy, 3 meses entrenando en sus hogares, no obstante, hace mucho tiempo que los jugadores, por ejemplo, no patean un balón, no hacen un remate, un cambio de frente, no se enfrentan en un duelo contra un oponente, entonces todas esas acciones especificas de juego, es lo que me genera mayor preocupación, pero sé que de un modo u otro, lo vamos a restituir”.

En cuanto a la preparación para el regreso, Facundo Peralta manifiesta que, “va a variar desde el momento que podamos volver a entrenar en cancha, que eso lo determinarán las autoridades sanitarias, hasta ese momento seguiremos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, cada uno en sus hogares y con la estructura de micro ciclos como si estuviésemos en época de competencia, como lo venimos haciendo hasta ahora”.