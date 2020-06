Joaquín Larrivey reveló el club donde desea retirarse

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se refirió este jueves sobre dónde le gustaría retirarse cuando decida alejarse del fútbol profesional, mostrándose confuso entre dos clubes de Argentina.

En conversación con el programa radial “Jogo Bonito”, el ariete indicó que “todavía no veo cercano el retiro, me siento muy bien. Si es en Argentina me tiro más a Vélez o Huracán, sé que es difícil, pero no lo descarto”.

Pese a que es nacido en Huracán, asegura que las opiniones en los fanáticos del club son divididas sobre él. “No me cruzo mucho con hinchas de Huracán, pero se expresan seguido por redes sociales. Está el que me dice que soy un traidor y otros que me perdonan y quieren que vuelva al club. Soy un agradecido de por vida a la institución, me dio la posibilidad de jugar en Primera”, lanzó.

Finalmente, Larrivey sostuvo que “en Vélez siempre me trataron diez puntos, tengo un afecto muy grande con la gente. También sé que, a raíz de ese cariño, es muy complicado volver a Huracán“.